Deux individus arrêtés pour vol avec violence

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 200 000 DA, a été requise à l’encontre de deux individus, impliqués dans plusieurs vols avec violence, au niveau de la ville côtière de Tichy, sise à 20 km du chef-lieu de wilaya, a-t-on appris de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ces deux voleurs ont été interpellés, dernièrement, par les agents de la sûreté de daïra de Tichy, suite à des plaintes déposée par plusieurs citoyens, lesquels ont affirmé, auprès de la police locale, avoir fait objet de vol ou de tentative de vol avec violence de la part d’individus inconnus à des heures tardives de la nuit, a souligné notre source. En exploitant les renseignements recueillis auprès des personnes plaignantes et en mettant en œuvre un plan soigneusement préparé, les services de sécurité ont réussi à arrêter ces deux individus en flagrant délit de vol d’une moto. Les mis en cause, qui ont pris la fuite à la vue de la police, ont été interpellés trois heures après. Ils ont été transférés au siège de la sûreté de daïra de Tichy avec la moto volée, que son propriétaire avait reconnue. Repris de justice, ces deux individus, résidant à Tichy et âgés de 30 et 31 ans, ont été jugés en comparution immédiate.

Boualem S.