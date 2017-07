Bientôt un marché couvert au chef-lieu communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Finalement, après des années d'attente, le projet de réalisation d'un marché couvert au chef-lieu communal d'Ighil Ali, situé à 93 km au sud-ouest de Béjaïa, est en voie de concrétisation. En effet, selon le P/APC d'Ighil Ali, Djamel Djoulaït, les travaux de réalisation du marché couvert, tant attendu par la population de la commune d'Ighil Ali, "seront lancés incessamment". Le premier magistrat de la commune indiquera dans ce sens: «Nous avons lancé un avis d’appel offres pour la réalisation de ce marché couvert et une entreprise a été sélectionnée à cet effet. Les travaux vont démarrer incessamment». A noter que le budget alloué à ce projet est de l'ordre de 29 millions DA. Ce marché couvert sera implanté en place et lieu de l'actuel marché, qui se tient sur un terrain vague situé au chef-lieu communal, à quelques mètres seulement de la RN106 et à moins de 100 mètres du siège de l'APC. L'état actuel de ce marché ne prête guère au repos, étant donné qu'il est exposé à tous les aléas de la nature et n'est nullement aménagé. A la tombée des pluies diluviennes, il est tout bonnement annulé, car il n'y existe aucun préau. Dans le même sillage, M. Djoulaït apprendra que le futur marché sera érigé avec un sous-sol. La superficie de ce projet est estimée à 1200 m2, indique encore notre vis-à-vis. "Il y aura en tout 28 locaux commerciaux de 24 à 26 m2 chacun. Il y aura des compartiments pour les fruits et légumes, les poissons, la volaille, la boucherie et les épices", ajoute notre source. Interrogé pour avoir son avis sur ce projet de marché couvert, un habitant d'Ighil Ali rétorquera: "Ma foi, je ne puis qu'exprimer ma satisfaction pour ce projet! C'est une bonne chose pour tous les habitants de la commune d'Ighil Ali et même d'ailleurs. Avec un marché couvert, nous ferons nos emplettes tranquillement qu'il vente ou qu'il pleuve. Nous remercions les autorités communales pour tous les efforts qu'ils fournissent pour le développement local".

Syphax Y.