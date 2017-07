Le FFS exige l’affichage des noms des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 45 minutes | 77 lecture(s)

Dans une déclaration qu’elles ont signée conjointement, les sections locales du Front des forces socialistes (FFS) des communes d’Aokas et de Tizi N’Berber, sises à l’est de la ville de Béjaïa, exigent de l’administration l’affichage de la liste des bénéficiaires des 126 logements, type LSP, implantés au niveau de la ville côtière d’Aokas. Les responsables locaux du FFS ne comprennent pas pourquoi l’administration locale temporise encore pour rendre publique l a liste des bénéficiaires «étant donné que la liste des 126 logements LSP d’Aokas, qui a été établie et finalisée par la commission mixte de daïra, composée essentiellement des services concernés de l’Etat et des présidents des APC d’Aokas et de Tizi N Berber, est approuvée par la wilaya», lit-on dans ladite déclaration. En outre, l’affichage, dans les délais, de cette liste des attributaires permettra, selon les rédacteurs de ce document, aux postulants non retenus de prendre leurs dispositions et faire des recours conformément à la loi en vigueur. «Dans le souci de se conformer aux différentes instructions du chef de l’Etat et du Gouvernement en matière de transparence dans la distribution de tous segments de logements, nous vous demandons de procéder à l’affichage de la liste des bénéficiaires des 126 logements LSP implantés à Aokas, pour permettre aux demandeurs non retenus de faire recours s’ils se sentent lésés», a-t-on soutenu. Il est vrai que, parfois, les retards enregistrés dans l’affichage des listes des bénéficiaires de logements est à l’origine de mouvements de protestation, et ne manquent pas de susciter des soupçons chez les postulants quant au respect des règles de la transparence dans la confection des listes des bénéficiaires.

Boualem. S