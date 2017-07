Inauguration de plusieurs réalisations

Par DDK | Il ya 45 minutes | 73 lecture(s)

La commune de Tibane, située à 50 kms au Sud-ouest de Béjaïa, aspire à un avenir meilleur, en gardant le cap sur un développement durable et efficient. Nonobstant sa superficie, qui n'est que de 5.4 km2, cette municipalité perchée sur les hauteurs de la ville de Sidi Aïch "voit" grand. Dernièrement, un certain nombre de projets ont été inaugurés par les soins des autorités communales, au grand soulagement de la population. À l'occasion de la fête de l'indépendance, les collectivités locales ont procédé à la mise en service de plusieurs équipements publics, nécessaires et cruciaux pour la vie quotidienne des habitants de la commune. Ainsi, le chef-lieu communal de Tibane a bénéficié d'une nouvelle agence postale qui a été inaugurée par les membres de l'exécutif communal en présence d'un bon nombre d'habitants. Cette agence, plus spacieuse et flambant neuve permettra d'accueillir des dizaines d'usagers, sans que ces derniers ne se voient obligés d'attendre leur tour à l'extérieur en cas d'affluence, comme ce fut le cas pour l'ancienne agence, exiguë et vétuste de surcroît. Dans le même sillage, les autorités municipales ont procédé à la mise en service de la salle spécialisée, située à Aguelmim Iker, au chef-lieu. Là encore, c'était les sportifs de la localité, en particulier, qui ont été "ravis" par l'ouverture de cet équipement de taille qui vient à point nommé, et ce pour la pratique des différents sports en salle. Cette structure donnera un grand coup de pouce aux athlètes de la localité, comme les volleyeurs, les handballeurs, les amateurs des sports de combat, et bien d'autres disciplines qui pourront pratiquer leurs sports favoris dans de bonnes conditions loin des aléas de la nature. Pour sa part, la polyclinique du chef-lieu de Tibane s'est vue "enrichie" d'un centre intermédiaire de la santé mentale. Ce centre, qui a son pesant d'or dans la région, aura pour missions, entre autres, de traiter les troubles au niveau des soins primaires, surveiller la santé mentale de la population, l'éducation sanitaire des citoyens en terme de santé mentale, la réhabilitation psychosociale des personnes en état de souffrance psychologique liée à la violence...cette structure est gérée par des psychologues cliniciens.

Syphax Y.