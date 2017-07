Le chantier du lycée à l’arrêt

Par DDK | Il ya 33 minutes | 33 lecture(s)

Le chantier du lycée, dont a bénéficié la commune de Timezrit dans le cadre des programmes sectoriels de développement (PSD), est à l’arrêt, a-t-on constaté sur place à l’occasion d’une récente virée dans la région. «Les entreprises chargées des travaux ont déserté le chantier il y a plusieurs mois de cela. Nous avons saisi, à plusieurs reprises, les autorités concernées à l’effet de relancer le projet, mais les choses restent bloquées à ce jour», déplore un membre du staff municipal de Timezrit. «Pourtant, insiste le responsable de l’APC, à la faveur de sa dernière visite dans notre commune, le premier magistrat de la wilaya a donné des instructions aux instances en charge de ce projet, pour qu’elles prennent les mesures qui s’imposent, néanmoins les choses n’ont pas encore évolué». Contacté, un responsable d’une entreprise engagée dans ce projet, justifie la suspension des travaux par «des situations de paiement en suspend». «Nous avons beaucoup de situations impayées. Nous avons saisi, à maintes reprises, le maître de l’ouvrage, pour qu’il honore ses échéances, en vain. On s’est retrouvés étranglés, si bien que la seule alternative était d’arrêter les travaux», confesse-t-il, ajoutant que l’entreprise ne peut plus payer les salaires et les fournisseurs, ni faire face à ses charges fiscales et parafiscales. L’ouverture de ce nouvel établissement scolaire, prévue pour la prochaine rentrée des classes, risque donc d’être retardée. «Si la mise en service de ce nouveau lycée est différée, nous serons vraiment à la peine, car nous sommes confrontés, à chaque rentrée scolaire, à une surcharge des classes très handicapante», s’inquiète un éducateur de Timezrit, exerçant au lycée d’Iderraken. «Notre lycée a une capacité d’accueil de 800 places pédagogiques, or notre effectif flirte avec les 1400 apprenants», renchérit un autre enseignant du même établissement.

N Maouche.