La première du Festival touristique lancée !

C’est une première dans la région. La première édition du festival touristique de kendira a connu un afflux record qui a égayé le mont Takintoucht.

La manifestation initiée par le collectif associatif local a été lancée dans l'après-midi du jeudi dernier au lieu dit Lota Wazrou, en haute montagne. Le collectif associatif organisateur est issu de trois communes, à savoir Kendira (Béjaïa), Ait Nwal Mzada et Bousselam (Sétif), dont les territoires sont reliés par cette montagne de 1 675 mètres d'altitude au point culminant assurant une vue globale sur les quatre points cardinaux. Le choix du site de ce festival n'est pas fortuit, puisqu’il offre espace, air frais et belle vue sur plusieurs villages entourant cette fameuse montagne, qui regroupe maquis, rochers, cours d'eau et même quelques forêts avec au pied des monts des champs de culture. Cette manifestation sera mise à profit pour faire connaître cette région montagneuse de l'arrière pays et ainsi contribuer au développement du tourisme de montagne, synonyme de richesses et de création d'emplois. «Nous avons tracé comme objectif la promotion de notre culture, en donnant l'occasion à nos poètes, nos hommes de théâtre et nos artistes d'une manière générale, de faire connaître leur talent. à travers ce festival seront montré les atouts et les richesses naturelles que recèle ce mont pour le développement du tourisme au profit de ses trois communes», explique Djouadi Abdelmounaim, en sa qualité de commissaire du festival. Car, à vrai dire, ce site montagneux avec ses plaines, ses pentes et ses vestiges naturels pourrait constituer un espace touristique, sportif et de loisirs à longueur d'année. Ce qui va par ricochet booster le développement local. Le P/APC d'Ait Nwal Mzada, présent à la cérémonie d'ouverture de cette édition première, dira dans ce sens que «de telles initiatives sont à applaudir, car il s'agit d'abord d’une manifestation d'animation pouvant aider à casser la monotonie, manière de faire sortir notre région de son anonymat et de son agonie. D’autre part, il s'agit surtout d'ouvrir une brèche à réfléchir sur les opportunités d’investissement dans le domaine du tourisme de montagne». Le créneau est par excellence un atout pour le développement local et la création des richesses et de l'emploi, un besoin pressant pour les trois communes qui ne survivent que par les subventions de l'Etat, n'arrivant même pas à faire face aux urgences ressenties par les habitants. Histoire aussi de joindre l'utile à l'agréable, car, mettre en relief les richesses naturelles existantes et prêtes à l'exploitation dans les domaines touristiques et sportifs ne feront que développer les richesses mentales et physiques, favorables à l'épanouissement et à la lutte contre l'exode, qui ne cesse de vider les localités entourant ce mont Tikintoucht. Par ailleurs, les initiateurs ont songé à rendre hommage à l'un des hommes de culture de cet arrière pays, en l'occurrence Mouloud Azoug, qui a préféré être présent lors de cette édition malgré sa maladie. «Je ne dois que répondre par ma présence, pour saluer cette montagne qui nous unis et qui nous offre de l'eau, de l’air, de la vie. Je dois aussi venir pour retrouver les miens, mes origines car, c'est d'eux que je puise mon inspiration pour écrire mes poèmes». Le poète d'expression kabyle a 24 ouvrages à son actif, dont 5 récits de poésie kabyle qui meublent aussi l'espace réservé au festival. Plusieurs autres activités culturelles et sportives se déroulent le long de la manifestation, dont un concours de théâtre et un autre de poésie. Plusieurs disciplines sportives seront aussi à l’honneur, à coté des jeux de loisirs et de détente pour enfants, présents en grand nombre, surtout qu'ils sont en pleines vacances scolaires. Un lieu qui peut offrir un repos aux familles, surtout que l'accès et la sécurité y sont assurés. Un coin offrant un air frais en ces temps de grandes chaleurs et de canicule.

Nadir Touati