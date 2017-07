Le chantier de la bibliothèque communale bientôt relancé

Par DDK | Il ya 56 minutes | 55 lecture(s)

C'est un projet qui a traîné depuis une décennie sans pour autant voir le jour. Il s'agit de la bibliothèque communale d'Ighil Ali. En effet, ce projet, pourtant inscrit depuis 2006 dans le cadre du FCCL (fonds communs des collectivités locales), a connu des péripéties pour le moins rocambolesques, et une valse d'arrêts et de reprises des travaux. Cette structure était confrontée, dit-on au niveau de l'APC, au problème de financement. Elle est restée depuis à l'état des gros œuvres. Située au quartier populaire de "Marie-Rose" au chef-lieu communal, cet équipement public a tenu en haleine les jeunes de la localité, en particulier, lesquels attendaient impatiemment son achèvement à cause du manque d'espaces de loisirs et de culture. Seule une maison de jeunes, mal équipée et manquant cruellement en encadrement, "meuble" le double chef-lieu communal et de daïra d'Ighil Ali, située à 93 km au sud-ouest de Béjaïa. Cependant, le projet de réalisation de la bibliothèque communale, qui a traîné depuis environ 11 années, connaîtra en principe son achèvement, à en croire le P/APC Djamel Djoulaït qui a informé que ledit projet "sera, cette fois-ci, concrétisé à terme". Notre interlocuteur dira à cet effet:" Nous avons reçu une rallonge budgétaire de la wilaya pour l'achèvement de la bibliothèque communale. Une entreprise a été sélectionnée pour terminer les travaux au niveau de cette structure. Ils seront lancés incessamment pour un délai de réalisation de 6 mois". L'édifice, actuellement en "carcasse", est constitué de deux sous-sols, un rez-de-chaussée et un étage. Les travaux ultérieurs vont concerner les murs porteurs, la séparation interne, les travaux de finition et l'installation de la boiserie. "Ce projeta aura consommé avec le budget initial et toutes les rallonges pas moins de 11 millions DA", affirme M. Djoulaït.

S. Y.