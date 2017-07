Livraison prochaine de 60 unités

Par DDK | Il ya 55 minutes | 54 lecture(s)

Un programme immobilier relatif à la réalisation de 60 logements sociaux, de types publics locatifs (LP), est en cours de réalisation dans la commune de Tala Hamza.

Implanté sur un site situé à la périphérie du périmètre urbain du chef lieu communal, ce lot de logements dont les travaux sont en voie d’achèvement sera livré prochainement, a-t-on fait savoir. Selon un responsable de l’OPGI, le promoteur public de l’immobilier, l’instance en charge du management de ce projet, ce dernier est pratiquement achevé. «Tout ce qui est gros œuvre, corps d’état secondaires et aménagements intérieur est finalisé. Il nous reste à réaliser les VRD et à raccorder les appartements au réseau électrique. Des opérations qui ne devraient pas prendre énormément de temps», déclare en substance notre interlocuteur. Par ailleurs, nous informe-t-on, un autre programme de 60 logements de même type, est aussi inscrit au profit de la commune de Tala Hamza. Néanmoins, précise-t-on, une contrainte foncière a obéré sa réalisation. «Le chantier n’a pu être lancé, en raison de l’indisponibilité foncière. Nous avons soulevé ce problème au premier magistrat de la wilaya, à l’occasion de sa récente visite de travail et d’inspection dans la région. En principe, la contrainte est en passe d’être levée», affirme un responsable de l’APC. Et d’ajouter : «c’est une bonne nouvelle pour les centaines de familles sans logis, et qui n’attendent que la concrétisation de ce projet pour avoir un toit». Du coté des souscripteurs, l’attente se fait languissante. «Il y a de quoi être gagné par la lassitude et le desespoir, après tant d’années de précarité», clame un demandeur de logement LPL, résident loin d’Iryahen. Notre interlocuteur évoque le sort peu enviable de certains prétendants au logement social, croupissants dans des cagibis et autres réduits, et pour lesquels, étrenner un logement prendrait les allures d’une véritable résurrection.

N. M.