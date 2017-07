Les explications de la SDE

Par DDK | Il ya 54 minutes | 105 lecture(s)

Notre attention a été attirée par un article de presse intitulé «Boukhlifa, le réseau pourtant achevé depuis six mois, des villages toujours sans électricité», qui appelle de notre part les précisions suivantes : En effet, ces quatre villages sont programmés dans le cadre du programme étatique d’électrification rurale depuis le mois de mai 2015, l’entreprise détentrice du projet a réalisé les réseaux basse tension dans les délais, et conformément aux normes en vigueur. Des oppositions de citoyens ont empêché le bon déroulement des travaux (refus d’implantation des supports moyens tension) ; cette situation a engendré un retard sur les travaux de raccordement de ces villages. L’intervention de Monsieur le Wali pour le règlement de ces oppositions a permis à l’entreprise de reprendre les travaux. En date du 13 mai 2017, une sortie conjointe entre nos techniciens et l’entreprise réalisatrice, pour procéder à la réception provisoire des travaux, a fait ressortir des anomalies, que l’entreprise doit reprendre. La mise en service est programmée dans les meilleurs délais possibles.

Le directeur de distribution