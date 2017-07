Des habitants de Tassabount ferment la RN9

Par DDK | Il ya 54 minutes | 95 lecture(s)

Des habitants de la localité de Tassabount, sise à une centaine de mètres du chef-lieu de la daïra de Souk El- Tenine, ont procédé, avant-hier, à la coupure momentanée de la route nationale n° 9, au niveau de la sortie de la ville de Souk El-Tenine, en allant vers Aokas. La cause de cette action de protestation est, selon des sources proches des contestataires, liée au fait que cette petite bourgade n'est toujours pas branchée au réseau électrique. Les protestataires, «dénoncent», en outre, «l'incapacité des pouvoirs publics à éradiquer un réseau de prostitution qui sévit à quelques mètres de leurs domiciles». Durant plus de quatre heures, des bouchons monstres se sont formés de part et d'autre sur des routes de la localité de Souk El-Tenine, ce qui a obligé des centaines d'automobiles à effectuer des détours. Une situation qui a donné lieu à un long défilé de véhicules partout à travers les différentes artères du chef-lieu de la daïra. Ce n'est que vers 14h00 que les protestataires ont décidé de lever les barricades. «Après les incendies de ces derniers jours, voilà que le spectre des routes coupées vient s'ajouter aux déboires des Béjaouis et des vacanciers qui commencent à bouder sérieusement notre wilaya», s’indigne un septuagénaire de chef-lieu.

S. M.