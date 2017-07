Par DDK | Il ya 54 minutes | 99 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Hamaïdi H’Mana de Chemini s’apprête à lancer de nouvelles formations pour la session du mois de septembre 2017.

En effet, la structure, dirigée par M. Menzou, a mis à la disposition des jeunes des affiches placardées un peu partout dans la daïra, informant de l’ouverture des inscriptions. Pour assurer une diversité de formations, une kyrielle de nouvelles spécialités ont été introduites ces dernières années dans ledit centre de formation professionnelle, afin de répondre aux besoins et spécificités locales du marché de l’emploi. C’est ainsi que le CFPA de Chemini a lancé une nouvelle spécialité en production animale, axée sur l’élevage des petits animaux. Un métier noble qui donnera forcément aux jeunes désirant suivre cet apprentissage une opportunité d’acquérir une expérience professionnelle, qui les aidera à intégrer la vie professionnelle. Cette formation sera sanctionnée par un brevet de technicien supérieur (BTS). A noter que les inscriptions s’étaleront jusqu’au 16 septembre 2015. Parmi les métiers proposés, les postulants auront l’embarras du choix de suivre la formation qui leur semble répondre à leurs attentes. Au demeurant, les principales spécialités proposées sont la comptabilité et gestion, l’hôtellerie (options : restaurant, cuisine), opérateur micro-informatique, l’électricité bâtiment, l’électricité automobile, la couture et l’installation sanitaire (plomberie). Par ailleurs, les premiers responsables de cet établissement mettent en exergue «les avantages» octroyés aux futurs stagiaires, «à l’image de l’internat et de la cantine, ainsi qu’une bourse trimestrielle de 4 050 DA, offerte pour chaque stagiaire optant pour la formation de BTS», notent-ils. Il faut dire, dans ce sillage, que le CFPA Hamaïdi H’Mana est sorti ces dernières années du lot en choisissant la proximité, pour se rapprocher des jeunes, ce qui explique naturellement l’engouement constaté pour obtenir une place.

Bachir Djaider