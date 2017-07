De l'aménagement urbain pour plusieurs localités !

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

La commune de Toudja, située à 16 kms au nord-ouest de Béjaïa est très connue pour ses vestiges datant de l'époque romaine. Qui ne connaît pas l'aqueduc de Toudja, un véritable chef-d’œuvre construit à partir de l'an 137 après J-C. Par un ingénieur romain du nom de Nonius Datus. Cet aqueduc a été réalisé pour alimenter l'ancienne ville de Béjaïa, Saldae en l’occurrence, en acheminant l'eau de la source sur une distance de 16.5 kms. Passant via des tunnels et des précipices, l'eau arrivait à destination par la force gravitaire. Ce monument archéologique continue de susciter encore de nos jours la curiosité et l'émerveillement des visiteurs de cette région, connue pour la qualité supérieure de ses eaux. Mais face à ce "clin d’œil" sur l’histoire de la région de Toudja, il y a la réalité peu reluisante de cette commune, confrontée au sous-développement et aux carences multiples. Constituées de plus de 40 localités, entre villages et hameaux, la commune de Toudja peine à trouver ses marques, et à se départir d'un lot de problèmes. Nonobstant l'existence d'une zone d'activité à Larbâa dans cette municipalité, il n'en demeure pas moins que sa non-exploitation "énigmatique" fait qu'elle ne profite pas à cette localité, qui compte beaucoup sur les subventions de l'état. Celles-ci sont "dépensées" essentiellement dans les projets d'aménagement urbain, afin de couvrir les déficits dans ce volet. À cet effet, plusieurs projets ont été attribués récemment par l'APC à des entreprises sélectionnées par la commission d'attribution des marchés. On peut citer, entre autres, l'aménagement d'espaces verts au chef-lieu communal pour une enveloppe financière de l'ordre de 1 299 670.40 da, l'aménagement et le bétonnage des ruelles du village Ath Yakhlef, lequel a été attribué pour un montant global de 1 666 000.00 da. Dans le même contexte, le village Ihrouriyen est concerné aussi par le bétonnage de ses ruelles, pour enveloppe financière de 2 392 376.00 da. Pour leur part, les réseaux de l'AEP et de l'assainissement du chef-lieu sont concernés aussi par une opération de réfection, pour un montant total de 1 264 018.00 da. Et enfin, la localité d’Aït Bourabâa va bénéficier sous peu d'un projet qui se rapporte à l'achèvement de la réhabilitation de ses accès, pour 773 500.00 da.

Syphax Y.