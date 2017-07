Une maison des diabétiques pour bientôt

Par DDK | Il ya 37 minutes | 43 lecture(s)

Le président de l’association des diabétiques d’El-Kseur, le Dr Remila Nadir, et ses collaborateurs au sein de la dite association, annoncent que le projet de réalisation d’une maison des diabétiques verra le jour bientôt. Un projet devenu réalité grâce notamment aux nombreux gestes de bienfaisance de Lounis Aït Menguellet. «Nous tenons à exprimer, une fois de plus, toute notre gratitude au chantre de la chanson kabyle, qui nous a permis d’engranger, le 22 juin dernier, la rondelette somme de 70 millions de centimes, somme qui nous permettra de faire face aux prises en charge des malades qui adhèrent à l’association. Comme elle servira aussi, dans un proche avenir, à la réalisation de la maison des diabétiques», souligne le Dr Remila Nadir, président de ladite association. À signaler aussi que le poète chanteur Aït Menguellet est bien connu pour son dévouement et son attachement à la cause des malades en général, et des diabétiques en particulier. Son autre action en faveur des diabétiques d’El-Kseur, apprend-t-on de notre interlocuteur, a été, il n’y a pas très longtemps, la fourniture d’un grand lot d’insuline.

B. Mouhoub