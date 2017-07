Campagne de vaccination antiaphteuse

Par DDK | Il ya 49 minutes | 138 lecture(s)

Les services de l’inspection vétérinaire de la subdivision de l’agriculture d’Akbou, en collaboration avec l’APC d’Ouzellaguen, organisent une campagne de vaccination de cheptel, à travers l’ensemble des villages et localités de la circonscription. D’après un communiqué diffusé ces jours-ci à l’intention des éleveurs, cette opération de prophylaxie cible le cheptel bovin. Elle vise à le prémunir contre la fièvre aphteuse. La campagne, dont le coup d’envoi a été donné le 16 juillet dernier, se poursuivra jusqu’au 31 de ce même mois. La vaccination, indique-t-on, s’inscrit dans un vaste plan de prévention contre cette zoonose. «Le but poursuivi à travers cette campagne, est d’établir un cordon sanitaire, à même d’enrayer la propagation d’une éventuelle flambée épidémique, tout en éliminant de probables foyers résiduels», explique un médecin vétérinaire engagé dans l’opération. «Nous comptons sur la pleine adhésion des éleveurs, pour nous permettre d’atteindre les objectifs tracés. Ceci, d’autant plus que la vaccination est entièrement prise en charge par l’Etat», ajoute-t-il en substance. Il est à noter, par ailleurs, que la vaccination est assortie du caractère «obligatoire». Une manière sans doute de briser la frilosité ambiante, et d’inciter les éleveurs rétifs à faire vacciner leurs bêtes. «Il y a des informations aussi fantaisistes que fantoches qui sont colportées ici et là, et selon lesquelles les vaccins seraient périmés et qu’ils pourraient provoquer la mort de l’animal. Bien entendu, cela relève de la pure intox. Nous tenons à rassurer les éleveurs, et les prévenir que c’est la non vaccination qui exposerait le cheptel au danger de la fièvre aphteuse et au risque de propagation de l’épidémie», réagit un vétérinaire.

N. M.