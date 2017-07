Le projet de l'antenne administrative bientôt relancé à Ouizrane !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 110 lecture(s)

Le village Ouizrane est situé à près de 20 km du chef-lieu communal d'Aït R'zine. C’est l'un des villages les plus peuplés de la commune, avec une population qui avoisine les 1 500 âmes. Ayant connu les affres de l'exode rural vers les années 1990, cette localité semble renaître de ses cendres avec l'amélioration du cadre de vie. Les habitants qui ont fui les conditions de vie déplorables et les islamistes armés qui les terrorisaient, ont fini par regagner le village de leurs ancêtres pour s'y établir définitivement. Avec l'aide à l'habitat rural, dont la commune d'Aït R'zine a bénéficié depuis son lancement de près d'un millier d'unités, les habitants ont pu s'y fixer, avec l’espoir d'une perspective meilleure qui se profile nonobstant tout. En effet, des efforts considérables sont entrepris par les autorités communales pour améliorer le cadre de vie des citoyens de la commune. Et pour preuve, plusieurs projets structurants ont vu le jour, et d'autres sont en phase de concrétisation. Des salles de soins, des bureaux de postes, des établissements scolaires, des foyers de jeunes et bien d'autres équipements publics sont réalisés ou en train de l'être, et ce, au profit de plusieurs villages de cette commune rurale. Selon une source de l'APC, le village Ouizrane est concerné par un projet très important, qui consiste en la réalisation d'une antenne administrative. Ce projet a été lancé déjà, mais les travaux ne sont pas encore achevés. À cet effet, les autorités municipales ont lancé, récemment, un avis d'appel d'offres, afin de réaliser la deuxième et dernière tranche des travaux d'achèvement dudit chantier. Le lancement du projet de réalisation de cette antenne au village Ouizrane a suscité l’enthousiasme les habitants. «J'estime qu'avec la concrétisation de cette antenne administrative, les choses vont s'améliorer et se simplifier pour nous (habitants de Ouizrane, ndlr). Car nous n'aurons plus à nous déplacer jusqu'au chef-lieu sis à près de 20 kms pour les différents documents officiels. Cela va nous épargner la fatigue du trajet et les dépenses !», relève avec un air de satisfaction un habitant de ce village rustique. Par ailleurs, les "Ouizranis" tiennent encore à cette "vieille" proposition de projet de réalisation d'une annexe de CEM au niveau de leur village. «Le terrain devant recevoir le CEM est dégagé, nous lançons un appel au wali pour réaliser cet établissement scolaire afin d'épargner à nos enfants les déplacements lointains et onéreux vers le collège du chef-lieu d'Aït R'zine, avec une distance d'environ 40 km en aller/retour! Cela sans évoquer la déperdition scolaire et les repas froids dont se plaignent nos enfants, et ce, à cause de l’éloignement!», affirme un habitant de Ouizrane.

Syphax Y.