Dans la joie et des regrets

Quatre-vingts retraités du CHU de Béjaïa ont été conviés, jeudi dernier, à une cérémonie, organisée en leur honneur par la commission des œuvres sociales et la direction de cet établissement hospitalier, en guise de remerciement pour les sacrifices consentis et pour le service rendu à la santé en général. «Nous avons partagé le bon et le mauvais entre nous, nous étions comme une vraie famille, et aujourd’hui, le moment est venu de laisser la place aux jeunes, appelés à assurer la relève comme nous l'avons fait avec nos prédécesseurs il y a plus de 30 ans», dira un des partants à la retraite devant un parterre de travailleurs. Avec beaucoup d’émotion, le président de la commission des œuvres sociales, Kendi L’Hadi, avoue que les retraités de la santé méritent beaucoup de considération, vu leur noble et pénible travail: «Cette collation n'est que symbolique», dira-t-il. Le directeur du CHU, le professeur Danoune, a remercié ces partants à la retraite ayant donné beaucoup pour la promotion des soins, et pour le fonctionnement des services de l’hôpital. Il regrette tout de même ce départ massif, qualifié de "saignée", car il va accentuer le manque de personnel, plus précisément des paramédicaux, dont pas moins de 50 font partie de ces retraités honorés. À cet effet, la direction du CHU souhaite une attribution conséquente de postes dans le cadre d'un recrutement, pour compenser le vide déjà ressenti par les services, surtout en cette période de congés. Il faut rappeler par ailleurs que plus de 500 employés du secteur de la santé de wilaya sont partis en retraite depuis la fin 2016. Mais le point particulier et inhabituel du départ à la retraite dans le secteur de la santé est celui du corps médical, qui est parti en retraite, alors que les années précédentes, les médecins en général préféraient finir leur carrière professionnelle hors des hôpitaux et du secteur public. Les choses ne sont plus les mêmes. Pour le seul CHU de Béjaïa, 5 médecins viennent de mener à terme leur parcours professionnel et prendre leur retraite, à l'instar des autres professionnels de la santé.

Nadir Touati