La Police célèbre son 55ème anniversaire

La sûreté de daïra de Kherrata a célébré, jeudi dernier, le 55ème anniversaire de la création de la Police. La manifestation a été marquée par plusieurs activités à la hauteur de cet important évènement, qui constitue «l’inventaire» de cette Institution de l’Etat, depuis sa création au service du citoyen et de la protection de ses biens. Cette célébration, qui s’est déroulée en présence des autorités locales de la daïra, des communes de Kherrata et de Draâ El-Caïd et de la société civile, a été marquée par des expositions sur les différentes activités et missions dévolues à la Police dans tous ses aspects préventifs et sécuritaires au service du citoyen, ainsi que par une cérémonie de remises de grades pour deux agents promus dans leurs fonctions, et de cadeaux à 14 autres éléments et retraités, en signe de reconnaissance «pour leurs mérites et les qualités professionnelles dont ils ont fait preuve dans l’exercice de leurs fonctions». Le chef de la sûreté de daïra de Kherrata a, lors de son intervention, remercié la population pour «son apport influent et grandement positif en matière de préservation de la sécurité dans la ville de Kherrata», en assurant que son Institution «œuvrera pour le bien être du citoyen». Il a, en outre, donné lecture du message du directeur général de la Sûreté nationale, lequel a mis l’accent sur «les efforts consentis par son institution pour la sécurité des biens et des personnes, ainsi que ceux relatifs à la professionnalisation du métier de la Police, notamment dans son interaction avec la société, et la lutte contre tous les fléaux susceptibles de porter atteinte au citoyen (…)». La célébration, signalons-le, a eu lieu dans une atmosphère et une ambiance des plus chaleureuses, et a été clôturée par une collation à l’intention des invités.

S. Zidane