Cap sur l’amélioration des conditions de vie

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

Dans l’optique d’améliorer les conditions de vie des habitants, la municipalité de Béjaïa compte mettre le paquet.

Ainsi, pas moins de 305 projets de développement, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment ceux des quartiers populeux vont être lancés dans les prochains jours. Ces projets, indique l’édile de Béjaïa, seront financés sur l’excédent de recettes dégagé des comptes administratifs sur la période allant de 2012 à 2016. Un excédent dont le montant s’élève, selon lui, a 3.324.345.418,87 DA, dont la répartition a été adoptée, mardi dernier, par les élus de l’APC. Alors que la section de fonctionnement est dotée de 984 485.418,87 DA, une autre enveloppe de l’ordre de 2 339 860.000 DA sera consacrée, affirme-t-on, «à la prise en charge des préoccupations des citoyens au niveau des quartiers». «Après avoir passé en revue les comptes financiers des budgets des quatre dernières années, récupérant la moindre somme non dépensée pour une raison ou une autre, nous avons récupéré une cagnotte qui va nous permettre de lancer quelque 305 projets de développement pour améliorer le quotidien des citoyens», explique le maire de Béjaïa, Abdelhamid Merouani, ajoutant qu'«il s'agit d'un important programme portant sur de nouveaux projets avec cette particularité donnant la priorité à la ville et ses différents quartiers. Dans le détail, l’APC de Béjaïa projette d’utiliser cet excédent pour «redonner un meilleur aspect à la ville de Béjaïa, une ville touristique, alors que les différents services, ADE, SDE et Actel ont achevé leurs opérations». Dans ce cheminement, assure-t-on encore, «les services municipaux seront dotés de tous les moyens manquants jusque-là, afin d'assurer un meilleur accueil des citoyens au niveau des services, mais également permettre aux employés d'assurer leur mission dans de meilleures conditions». En outre, une enveloppe de 18 milliards a été dégagée pour la réfection des voies d'accès et de l'éclairage public. À travers 27 opérations, les réseaux divers figurent aussi dans le programme de l’APC. Pour mener à bien ces opérations, quelques 25 milliards de centimes seront mobilisés par la municipalité. «Quant aux équipements scolaires, sportifs et sanitaires, l'APC a programmé 55 opérations pour un montant de 35 milliards. Tous les escaliers et les trottoirs de la ville seront refaits. Les mosquées, l'hygiène, la santé, les espaces verts seront concernés par des opérations», assure-t-on. Il est à signaler, par ailleurs, que les deux clubs phares de Béjaïa, le MOB et la JSMB, ont bénéficié chacun de 5 milliards de centimes en guise de subventions. D’autres clubs ont aussi bénéficié de subventions conséquentes.

D. S.