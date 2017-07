Opérations d’aménagement pour plusieurs villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La commune de Kendira est située en zone montagneuse, à 50 kms au Sud-est de la wilaya de Béjaïa. C'est une localité agropastorale qui compte sur les subventions de l'Etat pour le développement local. Peuplée par environ 9000 habitants, cette municipalité, frontalière avec la wilaya de Sétif, se débat toujours dans plusieurs problèmes caractéristiques aux zones rurales, bien que le développement marque le pas ! L'essentiel des projets se concentrent surtout sur le volet aménagement urbain, en ce sens que la localité connaît une expansion urbaine ahurissante, ce qui fait que les nouveaux quartiers et autres pâtés de maisons ont besoin d'être raccordés aux réseaux divers, et à toutes les commodités vitales. Les travaux de réparation et de réhabilitation sont également effectués pour maintenir les infrastructures et équipements existants afin qu'ils puissent servir encore plus longtemps. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que les autorités locales ont prévu la réalisation de plusieurs opérations, ayant trait à l'aménagement et à la réhabilitation urbains. Ainsi, on peut citer ce projet de gros travaux de réparation qui est projeté sur le chemin communal qui relie les localités de Tizi Tinjit à Taourirt, et ce sur une distance linéaire de 700 mètres. Dans le même sillage, il est prévu le revêtement en béton bitumineux (BB) du chemin communal qui passe par les localités de Timsedekt et Taguemat sur une distance de 1000 mètres. Aussi, il y aura ce projet d'aménagement de la piste reliant le CW23 à Ibahlal sur 900 mètres linéaires. Concernant l'assainissement, l'APC prévoit la réfection du collecteur de la localité de Tizi Tinjit et la réalisation du système de drainage des eaux pluviales au profit des villages, respectivement, de Guenama, Iguensiwen, Merdj Lbir et Merdj N'Tlata. À cet effet, les autorités communales ont lancé, récemment, un avis d'appel d'offre pour la réalisation de ces opérations.

Syphax Y.