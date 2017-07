De l'assainissement pour plusieurs localités !

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

L'aménagement urbain semble se tailler la part du lion dans la commune d'Ath Mellikèche, où l'on compte 23 villages qui expriment des besoins pressants dans ce volet névralgique. Le développement du tissu urbain nécessite toujours des extensions des voies et réseaux divers, et d'autres commodités, vitales pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens qui en ont grandement besoin ! Ainsi, plusieurs projets ont été lancés et d'autres sont sur le point de l'être. Un grand nombre d'opérations qui ont trait à l'aménagement urbain ont été inscrites par les autorités municipales, lesquelles ne "sauraient tarder à être concrétisées!". Le village d'Aït Fedila, situé sur les hauteurs de cette commune montagneuse, enregistre un certain nombre de carences en matière d'aménagement urbain. Ce village d'à peu près 1200 habitants connaît une expansion urbaine appréciable, avec l'apparition de nouvelles habitations, surtout celles entrant dans le cadre de l'aide à l'habitat rural. Une opération de réalisation de réseaux de l’assainissement est retenue au profit de ce village, et elle concernera les quartiers de "Hocini","Hammam" et "Akkouche", informe-t-on. Ce projet est financé par budget communal. Le village Taghalat est concerné, lui aussi, par une opération se rapportant à l'achèvement du réseau de l'assainissement au profit du quartier de "Talmast Taga". Le problème de l'assainissement se pose avec acuité dans cette municipalité haut perchée (à plus de 1000 mètres d'altitude), où certains propriétaires d'habitations non encore raccordées à ce réseau, se rabattent sur les fosses septiques comme pis-aller. Enfin, il y a lieu de noter cette autre opération, consistant en l'ouverture d'une piste à Tighilt Ath Khelifa, au village Aguentour qui est en cours d'étude. Sur ce point, il est à relever que plusieurs pistes agricoles ont été aménagées ces dernières années, dans cette commune, lesquelles permettent l'accès aux champs et autres propriétés pour les citoyens de la commune !

Syphax Y.