Cette polyclinique qui ferme pour… déjeuner

La polyclinique d'Aït R'zine enregistre un certain nombre d'insuffisances qui obligent les patients à se rabattre sur d'autres structures médicales en dehors de la commune, pour bénéficier des prestations médicales manquantes.

En effet, en plus de l’absence d'un laboratoire d’analyses médicales, d'une maternité, et de médecine spécialisée (diabétologie, rhumatologie, pédiatrie...), cette polyclinique n'offre pas l'autre service ayant trait à la radiologie. Les patients, qui ont besoin d'examens complémentaires de radiologie, ne peuvent pas le faire dans cet établissement sanitaire pour la simple raison est qu'il n'y existe pas de manipulateur ou de radiologue, bien que le matériel y est installé. Cette situation n'est pas sans provoquer les interrogations des patients auxquels le médecin a prescrit des examens radio pour le traitement. "C'est à n'y rien comprendre. Dans cette polyclinique, il y a le matériel afférent à la radiologie, mais il manque un radiologue. Cette situation traîne depuis des lustres sans que l'on daigne apporter la solution", fulmine un patient. En conséquence, les malades se voient contraints de se rabattre sur la polyclinique d'Ighil Ali où chez les radiologues privés d'Akbou, pour faire un ou des clichés de radiologie. «Nous en avons ras-le bol ! Cette situation n'a que trop duré, il faut que les responsables à la tête de ce secteur y affectent un manipulateur pour faire fonctionner le matériel de radiologie resté inopérant", ajoute un autre patient. Les habitants de cette localité espèrent voir leur polyclinique dotée de tous les services nécessaires et surtout changer de régime pour fonctionner 24h/24, car actuellement elle ferme vers 18h avec une pause déjeuner de 12h à 13h. A ce moment là, le malade peut mourir…

Syphax Y.