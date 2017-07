Des équipements de proximité en voie de livraison

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

En dépit de la raréfaction des ressources budgétaires allouées par l’Etat central, et d’une trésorerie communale pas très reluisante, la municipalité de Timezrit s’est engagée dans l’investissement en rapport avec la réalisation d’infrastructures publiques de proximité. «C’est une démarche qui traduit le souci évident de rapprocher l’administration et le service public du citoyen, en lui évitant les tracasseries liées aux déplacements», dira à ce propos un membre de l’exécutif aux commandes de l’APC. C’est ainsi, informe-t-il, que trois entités de base ont été inscrites au profit du village Ighil Outouaf. Il s’agit d’une antenne administrative, d’une unité de soins et d’un bureau de poste. «L’impact de ces équipements est important, dès lors qu’ils desserviront, en sus du village suscité, tous les villages et hameaux alentours», déclare le responsable de l’APC, tout en indiquant que les projets sont actuellement en cours de réalisation. Mieux, les travaux ont atteint un stade très avancé d’exécution. Si bien que leur livraison est envisagée pour les prochaines semaines. Voilà une nouvelle qui ne peut que mettre du baume au cœur des villageois, lesquels bourdonnent d’impatience, de pouvoir jouir enfin de ces infrastructures de base. «Après plus de 4 ans d’attente, le doute avait commencé à tirailler les esprits. Mais tout est bien qui fini bien, car à présent on ne songe qu’à une chose : l’ouverture de ces structures», dira sur une pointe de satisfaction, un jeune d’Ighil Outouaf. «La mise en service de ces équipements fera certainement date. Elle marquera l’ouverture d’une nouvelle ère pour la population», renchérit un autre citoyen du village.

N. M.