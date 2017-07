Les locaux commerciaux enfin opérationnels

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Demeurés pendant des années clos, les six locaux commerciaux, construits dans le cadre du programme des 100 locaux par commune, ont finalement été distribués et sont désormais occupés par leurs bénéficiaires ! Ces locaux, situés au quartier périphérique Ighil, au chef-lieu communal, se sont fait attendre longtemps avant d’être distribués ! Entre-temps, ils ont subi des actes de dégradation et leur intérieur a été transformé en dépotoir et en lieu de beuveries et de débauche. Actuellement, ils sont tous occupés, et des activités comme la couture, la cordonnerie, l'Informatique... y sont exercées ! Par ailleurs, ce n'est malheureusement pas le cas pour les 19 autres locaux commerciaux, sis au quartier populaire Tazayart, toujours au chef-lieu communal, lesquels se trouvent depuis des années dans un état lamentable. En effet, ces locaux qui sont aménagés dans l'ex-galerie de Souk El-Fellah sont livrés au vandalisme, à la dégradation et à l'insalubrité ! Ils ne sont que 2 à être opérationnels, et des activités y sont exercées, alors que le reste est désespérément clos ou ouvert aux quatre vents, la plupart sont saccagés et leurs boiseries arrachées (portes, fenêtres, impostes,...). Les lieux, visités récemment, offrent une vue désolante: des amas d'emballages de boissons alcoolisées jonchent ces locaux, en sus des déchets en tous genres, cela sans évoquer les odeurs pestilentielles qui s'en dégagent. Un riverain regrette cette situation dans laquelle est confiné l'ex-Souk El-Fellah en ces termes: «J'ai 43 ans et je me souviens très bien de l'ex-Souk El-Fellah dans les années 1980. C'était un joyau, où l'on faisait nos emplettes. C'était la belle époque! Aujourd'hui, il est navrant de constater le sort qui lui est réservé, avec toute la saleté et les déchets qui l'ont envahi. Sa réaffectation en locaux commerciaux n'a pas donné les résultats escomptés. Il faut que les autorités les réhabilitent pour relancer l'activité commerciale et artisanale à Tazayart, qui, autrefois était connue pour ses activités artisanales!»

