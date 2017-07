L’inquiétude des bénéficiaires

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Les bénéficiaires des 91 logements sociaux, de types publics locatifs (LPL) du village Larbaâ, dans la commune de Toudja, sont rongés par l’inquiétude et l’exaspération. Et pour cause : «cela fait plus de 18 mois que la liste des attributaires a été rendue publique, et rien ne semble avoir été fait pour nous permettre de prendre possession de ces logements», clame, sur un ton mi-dépité, mi-courroucé, un bénéficiaire. «Nous avons fait des pieds et des mains, et tapé à toutes les portes pour faire avancer les choses, mais c’est peine perdue. Les administrations se rejettent la responsabilité, et nous sommes ballotés d’un service à un autre, sans jamais avoir une quelconque réponse quant au dénouement de ce problème», tonne un père de famille attributaire. D’autres attributaires confessent crécher dans des conditions pitoyables, et disent ne pas pouvoir patienter plus longtemps. «La patience a des limites. Ces logements nous sont destinés et je ne vois pas pourquoi les instances concernées prennent un malin plaisir à prolonger notre souffrance», lâche un bénéficiaire. Un responsable de l’OPGI, le promoteur public, avec lequel nous avons pris attache, a invoqué le non raccordement de ces logements aux VRD comme étant à l’origine de ce retard. «Toudja n’est pas un cas isolé. Les familles ne peuvent pas emménager dans des logements sans eau courante, ni électricité et non raccordés au réseau d’assainissement», a-t-il répondu.

N. M.