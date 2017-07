Le puits de la ferme Ouchiha pris d'assaut

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

À l'entrée ouest de la ville de Tazmalt, et précisément à la ferme "Ouchiha", il existe un puits qui suscite l'engouement des automobilistes et des habitants de la région. Ce puits, que d'aucuns appellent communément "Lbir Ouchiha", devient l'espace d'un été le point de chute des automobilistes qui passent par la ville de Tazmalt par la RN26. Ce puits est très connu pour la qualité irréprochable de son eau, douce et fraîche toute l'année ! L'eau de ce puits est pompée pour gicler dans un petit bassin, où s'agglutinent de manière ininterrompue une foule de personnes qui viennent y remplir des bouteilles ou des jerricans, tout en se désaltérant et se rafraîchissant le visage et la tête. Chaque jour, et à toute heure de la journée, des automobilistes marquent une halte pour prendre un peu de cette eau pour le trajet. De part et d'autres, des véhicules sont stationnés à cet effet. «L'eau de ce puits est vraiment rassasiante et fraîche ! Je ne rate jamais l'occasion d'en remplir des jerricans quand j'en ai besoin. À la maison, on ne consomme plus l'eau des réseaux de distribution, car elle est pleine de calcaire et de rouille ! Il n'y a qu'à voir le fond des citernes remplies avec de l'eau du réseau de l'AEP, où une couche de calcaire est visible au fond. C'est carrément imbuvable !», affirme un père de famille, qui a l'habitude de s'alimenter de ce puits. L'endroit, où trône le bassin d'où gicle avec force l'eau du puits de la ferme "Ouchiha", offre une fraîcheur revivifiante aux automobilistes, dont certains sont accompagnés de leurs familles, qui "respirent" et reprennent des forces après un long trajet sous une chaleur accablante. Une lignée de peupliers centenaires ombrage les lieux en les rafraîchissant et des peupliers imposants délimitent cette belle ferme travaillée avec amour et abnégation par ses propriétaires. La présence des automobilistes dans ce point d'eau a donné des idées à certaines personnes, des adolescents et des enfants notamment, qui ont installé des étals pour vendre des fruits, comme la figue de Barbarie, et des légumes du terroir à l'instar du poivron local (Ifelfel n t'murt). Ils sont plus d'une vingtaine de vendeurs à écumer ces lieux pour gagner de l'argent. C'est un véritable petit marché qui a été créé à l'occasion, sur les accotements de la RN26 près de cette ferme verdâtre !

Syphax Y.