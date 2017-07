Le projet du gaz à la traîne

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

A quand la reprise des travaux du projet du gaz, à la traine ? C’est la récurrente question que se pose le commun des citoyens de la commune de Bouhamza au sujet du projet de raccordement de la circonscription au réseau du gaz naturel. Un projet qui a été lancé voilà des années et qui a traîné depuis, avant de connaître un coup d’arrêt aussi intempestif que brutal. Un membre de l’exécutif municipal s’en lave les mains: «Quoi que cela ne relève pas de notre compétence, nous avons, à maintes reprises, saisi qui de droit, afin de relancer le projet. Nous sommes naturellement préoccupés par le calvaire qu’endurent nos concitoyens, et nous souhaitons vivement que le maître de l’ouvrage intervienne dans les meilleurs délais pour débloquer la situation», explique le responsable de l’APC, indiquant, par ailleurs, que des projets touchant notamment à l’aménagement urbain sont en souffrance. «Tant que le projet du gaz n’est pas achevé, nous ne pouvons qu’attendre», dira-t-il, sur une pointe de regret. Les citoyens de Bouhamza, qui n’en finissent pas de subir les conséquences de cette situation, s’interrogent et vitupèrent : «On nous a promis le gaz, on nous a servi de la poussière à la pelle», ironise un jeune commerçant, tenant boutique à la périphérie du chef-lieu de la commune : «Nous ne sommes, décidemment, pas sortis de l’auberge. Il en sera malheureusement ainsi, aussi longtemps que l’on continuera à faire la part belle à la démagogie et au populisme», fulmine un autre habitant du village Mahfouda. Par ailleurs, bien des citoyens de Bouhamza s’interrogent sur le sort qui sera réservé aux structures démantelées par les engins d’excavation, une fois le projet du gaz mené à son terme. «Pratiquement, tous les réseaux sont détériorés et les routes éventrées. Il faut des années de temps et de l’argent à profusion pour remettre en état tous les ouvrages dégradés», déclare un villageois d’Ifigha.

N Maouche