54 agents formés en HSE

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Pas moins de 54 agents exerçant au CHU de Béjaïa ont suivi pendant 20 jours une formation en hygiène et sécurité de l’environnement (HSE), apprend-on de la cellule de communication de cet établissement hospitalier.

Le nombre d’agents formés, précise-t-on, «représente la majorité des éléments de sûreté interne du CHUB.» «Sollicités par la direction générale du CHU pour une formation spécialisée en hygiène et sécurité de l’environnement (HSE), les dirigeants de l’école de formation TUSNA de Béjaïa, à leur tête le directeur général, Benali Abdelhakim, n’ont pas hésité à répondre favorablement à la demande portant formation de nos agents en HSE», indique-t-on, précisant que la formation dispensée a permis «aux agents de prévention, exerçant dans les différentes structures du CHU de Béjaïa, d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques, indispensables pour gérer les situations délicates et assurer une sérénité dans l’enceinte des structures.» Les formateurs de ces agents, en l’occurrence Bouhloul Yacine et Abou Anis «n’ont ménagé aucun effort pour transmettre et partager leur expérience et expliquer le cadre règlementaire qui régit la fonction de cette corporation capitale dans tout établissement.», explique-t-on encore. Mardi dernier, c’est-à-dire au dernier jour de cette formation, une cérémonie de remise des attestations de ‘’Prévention et sûreté interne’’ a été organisée dans les locaux du CHU de Béjaïa dans une ambiance conviviale. Le directeur général du CHU de Béjaïa a saisi cette occasion pour remercier les encadreurs et les apprenants. Il fera remarquer, dans une prise de parole, qu’ «il faudrait que tout le monde soit formé, particulièrement le personnel intervenant directement auprès des usagers et de leurs accompagnateurs, dans le but d’intervenir adéquatement pour la bonne marche de l’institution et le renforcement des dispositifs de sécurité de l’hôpital».

F. A. B.