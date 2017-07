La cote d'alerte !

Par DDK | Il ya 36 minutes | 67 lecture(s)

La pollution de l'environnement a atteint des proportions inquiétantes dans la commune de Tazmalt, située à 85 ms au sud-ouest de Béjaïa. En effet, la multiplication des dépotoirs dans cette localité est un constat alarmant à plus d'un titre ! En plus de l'immense décharge sauvage aménagée sur le lit de l'oued Sahel, au lieu-dit "Ichikar", il existe des dépotoirs un peu partout dans cette municipalité constitués essentiellement d'emballages de boissons alcoolisées. A la gare ferroviaire le constat dépasse tout entendement: des amas d'emballage de bière jonchent les lieux et les alentours, en amochant cet endroit censé être propre et bien accueillant pour les usagers des trains ! Le chemin qui mène au marché hebdomadaire est également infesté de détritus en tous genres. La saleté est devenue à s'y méprendre un "décor" funeste des lieux. Pour sa part, le chemin qui mène vers la bourgade d'Ichikar, un lieu verdâtre, constitué de fermes agricoles privées, n'est pas indemne non plus de l'avancée ahurissante des ordures. Sur les accotements, les déchets s'entassent à perte de vue: des canettes de bière, des sachets, des boîtes de carton, des emballages en tout genre, des ordures ménagères,...servent d'éléments de décor chaotique. L'oued Rodha est à son tour pollué par les immondices, qui y sont jetées quotidiennement sur les rivages et le lit de cet oued. Des déblais, des débris de travaux et des ordures jonchent et s'amoncellent, ici et là, dans ce cours d'eau pollué à l'extrême! A la sortie ouest de Tazmalt, aux environs d'Ichikar-Sud, la ferme agricole étatique se trouve également en proie à la pollution. Traversée par la RN26, elle est devenue de part et d'autre un dépotoir s'étendant sur plusieurs kilomètres, où sont constaté des emballages de toutes sortes de produits en sus des pneus, des pièces mécaniques usagées, des carcasses de véhicule,..."La pollution a atteint vraiment des seuils intolérables dans la commune de Tazmalt. Personne ou presque ne fait attention à l'environnement, qui, pourtant, est gravement menacé! Cet environnement pollué peut influer négativement sur notre vie: l'eau que nous consommons peut être lourdement affectée et polluée, en sus des produits agricoles que nous consommons. Il revient à dire que si nous polluons notre environnement, celui-ci va nous rendre tous nos méfaits !" tempête un amoureux de la nature.

Syphax Y.