Vers une solution définitive

Les responsables locaux et le mouvement associatif de la commune de Feraoun, dans la daïra d'Amizour, ont, finalement, trouvé une solution au problème de gestion et de collecte des déchets ménagers qui durait depuis un an.

à rappeler que celui-ci est dû aux oppositions de différents riverains à des décharges exploitées à ciel ouvert. Pour l'instant, il y a une concertation autour d'une issue néanmoins temporaire, qui consiste en la collecte habituelle des ordures par les services de la municipalité pour les acheminer vers le bord de l'oued, pour les enfouir dans des fosses créées à cet effet. «Nous avons opté pour une solution transitoire, à savoir l’utilisation des fosses d'enfouissement d'ordures au bord de l'Oued, en consensus avec nos partenaires du collectif associatif local, en attendant la mise en œuvre d'un projet de collecte de tri, puis d’acheminement hors commune de nos déchets qui feront l'objet de recyclage par de nombreux partenaires dans ce domaine, un projet que nous voyons comme une solution définitive à la gestion des déchets», souligna Beldjoudi, en sa qualité de vice président de l'APC de Feraoun. Le projet en question est en phase de consultation par la direction de l'environnement de la wilaya de Béjaïa, qui devra évaluer son impact sur la nature et les habitants. Mais dores et déjà, les responsables locaux se frottent les mains, et attendent que ce projet soit mis en œuvre, ce n'est qu'une question de temps, car pour eux, le terrain choisi et retenu pour le dépôt de déchets après leur tri ne souffre d'aucune lacune, ni de pollution ni encore d'opposition, estiment-ils. Et pour accélérer la cadence de ce choix de gestion d'ordures, l'APC a dégagé une bagatelle de 200 millions de centimes pour l'achat de poubelles de différentes couleurs, et ce, à l'effet d'assurer le tri des déchets ménagers, puis de les acheminer séparément vers ce lieu fixé loin des habitations en attendant le passage des camions d'une entreprise privée avec laquelle une convention a été signée en ce sens. «Nous avons tout préparé, l'entreprise qui assurera la collecte de déchets après leur tri et même les unités vers lesquelles seront acheminées ses différents déchets sont déjà connues, y compris un particulier qui fera dans la récupération des déchets organiques, qui seront utilisés comme fumier et fortifiants agricoles. Cela dit, tout sera récupéré et utilisé après recyclage, un circuit tout à fait adaptable, et surtout indispensable à toutes les situations que vivent plusieurs communes en matière de gestion et de collecte d'ordures. Cela assurera un environnement sain». En somme, la solution est à double objectif, et mérite d’être soutenue, concrétisée et généralisée à travers les communes qui souffrent en ce moment de nombreuses décharges qui polluent quartiers, routes et villages.

Nadir Touati