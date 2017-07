Immense dépotoir à proximité de l'arrêt des fourgons !

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

La gestion des déchets ménagers dans la commune d'Aït R'zine demeure toujours problématique, en ce sens que la localité ne dispose pas d'une décharge publique réglementée ou d'une déchetterie pour l'évacuation des ordures. Ce problème dure depuis des années, en exposant la population locale aux risques de déclenchement d'épidémies, car l'insalubrité est, comme il est connu, le lit des maladies qui peuvent être graves. Le chef-lieu communal d'Aït R'zine, Guendouz en l'occurrence, offre une vue désolante avec ce dépotoir aménagé sur l'accotement opposé à l'arrêt de fourgons qui desservent les villages de Tighilt-Bouchekfa, Tizi Alouane, Aourir-J'dida, Belayel et bien d'autres. Cette décharge indispose énormément les usagers et les habitants de cette localité, où les miasmes et les odeurs nauséabondes, qui s'échappent des amoncellements des ordures, empestent à des centaines de mètres à la ronde, aidées dans cela par la chaleur accablante qui sévit depuis le début de l'été. "Il est impossible de passer par cet endroit sans se pincer les narines, tellement les odeurs sont pestilentielles et repoussantes. Ce dépotoir est devenu un décor de notre quotidien, sans que les autorités concernées ne pensent à l'éradiquer. C'est un danger imminent pour les habitants", fulminent certains citoyens. L'enlèvement des déchets qui s'entassent à cet endroit se fait une seule fois dans la journée. Après leur ramassage, les déchets s'entassent de nouveau et enflent au fil des heures. Et il arrive que l'on les incinère en provoquant un épais écran de fumées qui asphyxient les lieux. A noter que ce lieu n'est malheureusement pas l'unique endroit transformé en dépotoir dans la commune. D'autres existent un peu partout dans cette localité, surtout au niveau des ravins qui parcourent cette commune au relief accidenté.

Syphax Y.