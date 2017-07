Travaux de réhabilitation en cours du CW43

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le chemin de wilaya n°43 (CW43), qui passe par la commune de Toudja connaît, depuis quelques jours déjà, des travaux de réhabilitation de sa couche bitumeuse. En effet, ce tronçon long de 8 km, qui relie la RN24 passant par le territoire de la commune Ath Ksila et la RN12 qui passe par la commune de Oued Ghir connait des travaux de pose d'une nouvelle couche de béton bitumineux (BB), lesquels ont été entamés ces derniers jours, ont indiqué des sources locales. Cette opération de réfection du CW43 a été rendue possible grâce aux multiples et incessantes réclamations des automobilistes et des citoyens de la localité, qui ont relevé l'état lamentable de la couche bitumeuse, laquelle était complètement usée et détériorée. «Finalement, après moult réclamations auprès des autorités locales, nous avons eu gain de cause, et la réhabilitation de ce chemin, qui a une grande importance pour tous les habitants de la municipalité et tous ceux qui l'empruntent au quotidien a été entamée. J'espère que les travaux ne tarderont pas être livrés!», affirme un citoyen de la localité. L'état lamentable et l'impraticabilité de ce tronçon en a fait voir de toutes les couleurs aux usagers, car la couche bitumeuse était jalonnée de nids-de-poule, de crevasses et de cratères. Le passage des véhicules soulève une épaisse couche de poussière, qui voile la vue aux usagers, faisant planer le spectre des accidents. «Les travaux de pose de la nouvelle couche de bitume ont démarré vers l'intersection qui mène aux localités Ibarissène, Tardam et Oued Daas», indiquent nos sources. Jeudi dernier, l’opération de revêtement du CW43 était toujours en cours, "arrivant" au village Amridj.

