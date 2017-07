Le maire indexe la SDE

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le village Ighil N’tala, dans la commune d’Amalou, a bénéficié d’un projet d’équipement public, en l’occurrence une annexe administrative. Le financement de ce projet, informait-on, est pris en charge par une dotation budgétaire mobilisée dans le cadre des plans communaux de développement (PCD). Le projet a même étrenné sa phase de réalisation, confie M. Azzoug, premier magistrat de la commune. Néanmoins, quelques temps après le lancement des travaux, le chantier a été arrêté. La cause en est une ligne électrique de moyenne tension, qui survole le site d’implantation du projet, et qu’il faut impérativement déplacer. Problème : «la SDE ne veut pas procéder au déplacement de l’ouvrage, malgré les demandes insistantes de l’APC», déplore le maire d’Amalou, indiquant que l’arrêt des travaux remonte à l’année 2016. «Depuis, aucune suite n’a été donnée à nos doléances», souligne l’édile communal, tout en réitérant son appel en direction de la SDE pour que soit déplacée la ligné en question, entravant la réalisation du projet. Comme toujours, ce sont les infortunés villageois qui subissent les préjudices de tels blocages. «Le démarrage du chantier a instillé un souffle d’espoir parmi la population. Hélas, les choses ont pris une autre tournure, qui promet de prolonger le statu quo», lâche, sur une pointe de dépit, un villageois d’Ighil N’tala. «La perspective d’un service de proximité, promis par ce projet, est renvoyée aux calendes grecques. On ne peut que déplorer de devoir encore, et pour longtemps, se déplacer jusqu’à Amalou, pour un extrait de naissance ou une signature», enchaîne, désillusionné, un autre habitant du village. D’aucuns parmi les citoyens d’Ighil N’tala soulignent que cette structure de proximité est d’autant plus vitale, que son impact social est très important. «En sus d’Ighil N’tala, cette annexe sera d’un grand secours pour les villages limitrophes, à l’image de Tighermine, Ath Djemhour ou encore Tizi Lemnaâ», diront-ils.

N. Maouche