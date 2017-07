Ce tapage nocturne qui irrite !

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Après avoir bloqué, la veille durant quelques heures, la RN9 à proximité de leur localité, des habitants de la cité Bensaïd (Baccaro) ont procédé, avant-hier matin, à la fermeture des sièges de l’APC et de daïra de Tichy.

Ils protestent contre le tapage nocturne engendré par les discothèques de fortune autorisées durant la saison estivale. Celles-ci sont en réalité de simples aires de spectacles et il y en a trois à Baccaro et une au chef-lieu communal. Les protestataires demandent à ce que le son soit baissé pour ne pas déranger les riverains qui ne sont pas tous en congé comme les vacanciers. «Les gérants de ces discothèques ne respectent aucune règle. Ils organisent des soirées dansantes qui durent jusqu’à 2h du matin, sans se soucier de notre quiétude, nous habitants de la cité Bensaïd», peste l’un des protestataires. «Un homme âgé, voulant assagir l’un des gérants de ces discothèques, a été dernièrement passé à tabac, d’où notre colère en procédant aujourd’hui (hier ndlr) à la fermeture des sièges de ces deux administrations», explique-t-il. Contacté pour avoir sa version, l’édile communal nous répondra qu’il était, justement, à ce moment-là en réunion avec les riverains et les propriétaires de ces aires de spectacle au niveau du siège de la daïra, pour tenter de trouver une solution au problème. La solution est toute indiquée, il suffit de forcer les propriétaires à baisser le son et à respecter les horaires de travail pour éviter le tapage nocturne et apaiser la situation. Il est vrai que ces aires doivent exister pour permettre aux touristes de se défouler durant leur séjour, mais les tenanciers de ces établissements doivent, également, prendre en considération le fait que les riverains ont des enfants de bas âge et la majorité d’entre eux travaillent et ne sont pas forcément en congé. «Nous sommes fatigués de rester éveillés toute la nuit car ces discothèques débitent des décibels jusqu’au petit matin», dira Amar, un habitant de la cité Bensaïd. En réalité, il n’y a pas qu’à Tichy que ce phénomène est décrié par la population. Dans la commune voisine d’Aokas comme dans celles de Souk El-Tenine et Melbou, la musique bat son plein dès 20 heures et parfois même dans l’après-midi. Sous prétexte qu’ils essayent leur matériel musical, les animateurs passent des chansons et empêchent les riverains de faire leur sieste. Mais dans des communes, à minuit, la musique est éteinte alors qu’à Tichy, la population dénonce le non-respect des horaires. Pour permettre aux vacanciers de profiter de leur séjour et aux habitants de Tichy de ne pas être dérangés, il faut que ces aires de spectacle respectent les horaires de diffusion de la musique. C'est-à-dire entre 20 h et minuit.

A Gana