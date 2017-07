Une unité de la Protection civile pour bientôt !

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

Selon des sources, la wilaya a accordé l'installation d'une unité de la Protection civile au profit de la commune de Feraoun, située à 30 km de Béjaïa. En effet, cela fait un bon bout de temps que la population et les autorités locales réclamaient la création d'une unité de Protection civile dans cette municipalité, afin, entre autre, de lutter contre les incendies ravageurs qui se déclarent surtout durant la saison estivale. À l'instar de celui qui a eu lieu, dernièrement, à la forêt Bouazoun, entre les localités Akentas et Tizi, et qui avait ravagé des dizaines d'hectares de couvert végétal. Cet incendie a été la goutte qui a fait déborder le vase, car il a mis la population de cette localité dans tous ses états, laquelle a "exigé" des autorités communales la création d’une unité de protection civile. Ce vœu cher aux habitants a reçu finalement l'aval des autorités de wilaya, qui ont donné leur accord de principe en expédiant, le 23 juillet dernier, un courrier à l'APC dans lequel elles "s'engagent" à créer ce corps de sécurité. Par ailleurs, il est indiqué que ce sera l'ex-siège de la garde communale qui sera affecté à la future unité de Protection civile. Interrogé à ce sujet, un habitant du chef-lieu exprimera son opinion: «Cela fait des années que nous attendons l'installation des pompiers dans notre commune. Maintenant, si la wilaya a donné son accord de principe on la remercie, mais on attend quand même du concret ! Croyez-moi, le dernier incendie qui s'est déclaré dans la forêt de Bouazoun nous a fait craindre le pire, surtout que le brasier était vraiment à la porte des villages environnants. Nous souhaitons que la Protection civile soit installée dans les plus brefs délais, car la menace d'incendies plane toujours sur notre région», conclut notre vis-à-vis.

Syphax Y.