L'antenne administrative prochainement réceptionnée

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Lancés il y a plus de deux ans, les travaux de réalisation d'une antenne administrative dans la localité d’Ibourassen, relevant de la commune d'Oued Ghir sont en voie d'achèvement, a-t-on appris de Yacine Ramdani, P/APC de cette municipalité, sise à la périphérie de la ville de Béjaïa. L'édile communal prévoit la réception de cet édifice public, érigé en R+1, qui abritera, au rez-de-chaussée, un service d'état civil d'ici deux mois. «Le chantier de cette annexe administrative sera réceptionné d'ici deux mois. Les travaux qui étaient à l'arrêt faute d'argent, seront relancés de plus belle après que le wali de Béjaïa nous ait accordé une rallonge financière de l'ordre de 700 millions de centimes, lors de sa dernière visite dans la région», nous a affirmé le P/APC d'Oued Ghir. La salle construite au 1er étage de cet équipement public sera dédiée, quant à elle, à la culture, a souligné au passage M. Ramdani. «Nous avons décidé de transformer le 1er étage en salle de lecture, afin d'offrir aux jeunes de la localité un espace agréable où ils pourront étudier, échanger des idées et organiser des activités culturelles», a indiqué notre interlocuteur. Par ailleurs, il précisera que la réalisation de cette antenne administrative s'inscrit dans le cadre de la politique du rapprochement de l'administration publique des administrés. «Il faut savoir que l'article 23 du code communal stipule l'ouverture d'antennes municipales dans les régions à forte densité démographique. Ce projet a été lancé dans le cadre de notre stratégie visant à rapprocher l'administration des administrés», a-t-il soutenu. À noter que la grande partie des travaux de construction de cet édifice a été financée par l'APC d'Oued Ghir dans le cadre, notamment des plans communaux de développement. Avec l'ouverture de cette antenne administrative à la prochaine rentrée sociale, les citoyens de la localité d'Ibourassen, qui a connue ces dernières années un essor démographique extraordinaire, n'auront plus besoin de se déplacer au chef-lieu communal pour établir leurs papiers d'état civil.

Boualem S.