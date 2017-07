Ces chiffres effrayants

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La saison estivale est loin d’être achevée, pourtant, le nombre de morts par noyade au niveau du littoral de la wilaya de Béjaïa est de 18, alors que l’année dernière, 16 victimes ont été recensées pour toute la saison. La différence est de taille et, à ce rythme, il faut s’attendre au double d’ici la fin de l’été. La majorité de ces noyades ont été enregistrées, soit au niveau des plages non autorisées à la baignade, soit en dehors des horaires de surveillance. Selon les services de la protection civile, plus de quatre millions de baigneurs sont dénombrés depuis le début de l’été, malgré une présence timide de vacanciers. Il y a eu plus de 2000 interventions sur ces plages, pour sauver de la noyade près d’un millier de baigneurs, dont certains ont été soignés par les pompiers eux-mêmes, alors que d’autres ont été évacués aux structures hospitalières des différentes localités. Les éléments de la Protection civile, ainsi que les maîtres nageurs saisonniers redoublent d’efforts pour permettre aux vacanciers de passer un séjour dans une quiétude et une sécurité totale. C’est tout le monde qui s’accorde à dire que Béjaïa enregistre son plus faible taux de touristes depuis plusieurs années. Le grand flux est attendu pour le mois d’août. Si c’est le cas, le littoral de Béjaïa enregistrera donc d’ici la fin de l’été quelque chose comme 10 millions de baigneurs et incontestablement, un nombre relatif de noyés. Pour éviter l’hécatombe, les baigneurs doivent respecter les consignes de sécurité, et éviter de s’aventurer en dehors des horaires de surveillance, au niveau des plages non autorisées à la baignade, ou encore, au moment où la mer est déchaînée.

A. Gana