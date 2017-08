Réhabilitation du chemin de Boukerdous

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Le village Boukerdous, situé à une dizaine de km du chef-lieu communal de Tamokra, a bénéficié d'une opération de réhabilitation du chemin qui le dessert, apprend-on de sources locales. En effet, ce tronçon d'environs 3 km a été revêtu d’une couche de béton bitumineux au grand soulagement des habitants, qui avaient tant souffert de l'état lamentable et peu enviable de cet axe routier. Ce chemin communique directement entre ce village et le CW23. La circulation est y dense, car le chemin de wilaya 23 dessert plusieurs localités de la commune, à l'instar de Boukerdous, Tighermine, Tassira et le chef-lieu communal de Tamokra. Avec la prise en charge du chemin qui dessert le village Boukerdous, les habitants de cette bourgade respirent et entreprennent d'appréhender de meilleure manière l'avenir. «C'est un projet qui a tenu en haleine toute la population du village. Cela fait des années que nous attendons la réhabilitation de ce chemin qui mène vers notre village. Nous avons tant souffert de son impraticabilité, avec des nids de poules, des crevasses et des cratères qui le jalonnent. La circulation automobile était exécrable. Mais maintenant, ça roule comme sur du velours», affirme avec satisfaction un habitant du village. Par ailleurs, il existe d'autres localités qui souffrent malheureusement encore de l'état délabré des chemins qui y mènent, à l'image de Tizzi Aïdel, Touffirt, Tassira et Bicher. Les habitants de ces villages enclavés espèrent bénéficier prochainement, eux aussi, d'opérations de prise en charge des tronçons qui les desservent.

Syphax Y.