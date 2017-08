Des villageois entreprennent de capter une source sur… 3 km !

Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

Les habitants des quatre villages formant le douar d’Ikedjane, dans la commune de Tifra, se sont entendus pour capter les eaux d’une source afin d’atténuer, un tant soit peu, la soif qui les étrenne depuis longtemps. Cette action collective consiste en l'aménagement de la source dite Ahrik Achour Ouamara, capter ses eaux et les acheminer ensuite via une conduite principale, qui sera installée par leur soins sur une distance de 3 km. Il faut dire que dans la municipalité de Tifra, d’environ 12 000 habitants, la distribution de l'eau potable a du mal à satisfaire toute la population, d'autant qu'il y a un ensemble de 25 villages à alimenter. A cause de sa rareté, cette ressource est rationnée dans plusieurs villages. Le manque d’eau dans les robinets a incité la population locale, surtout celle du village Tifra, à mener des actions de protestation, en procédant notamment à la fermeture de la mairie il y a quelques jours de cela. L’initiative des habitants de ces quatre villages vise donc à ne compter que sur eux-mêmes, en prenant en charge la résolution de leur problème récurrent d’eau. Le douar Ikedjane, constitué des villages Tasga, Ath Mahiou, Taourirt Nath Aïssa et Ath Achour, ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes, et d'un commun accord, ils ont convenu d'exploiter cette source d'eau douce qui jaillit du lieu-dit Ahrik Achour Ouamara. Une sorte de défi que les habitants de cette région ont décidé de relever, pour étancher leur soif, après que toutes les voies de recours ont été épuisées. Ainsi, selon des sources locales, les travaux pour la pose de la conduite de captage ont d'ores et déjà commencé, et les habitants se relayent pour réaliser ce projet "citoyen".

Syphax Y.