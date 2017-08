Des projets en voie de lancement

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

En dépit des potentialités indéniables dont dispose la commune d’Akbou, notamment sur le plan financier, beaucoup reste à faire dans cette localité. Les problèmes semblent s'accumuler à ne pas en finir, à l'instar de celui de la gestion des ordures ménagères. Néanmoins, quelques projets ayant trait à l'aménagement urbain sont en voie de lancement, afin d'atténuer, un tant soit peu, cette situation. Ainsi, le quartier de Guendouza, situé en bas de la ville, a bénéficié d'un projet de rénovation des conduites du réseau de distribution d’eau potable, gagnées par la dégradation et la vétusté. Ce marché a été attribué, récemment, à une entreprise après l'ouverture des plis pour un montant de près d’un (01) million de dinars. Le délai imparti à ce projet est de 3 mois. Dans le même sillage, la cité des 50 logements et concernée, elle aussi, par une opération d'installation de trottoirs qui y font défaut. L'enveloppe allouée à cet effet est à hauteur de 5,67 millions de dinars pour un délai de réalisation de 3 mois. "Cela fait des années que nous réclamons des trottoirs pour notre cité, espérant en finir avec la boue et les caillasses qui nous gênent dans nos déplacements. Maintenant que ce projet a vu le jour, nous ne pouvons que nous en réjouir", affirme un habitant de cette cité populaire. Enfin, le village Colonel Amirouche, situé à 5 km du chef-lieu d'Akbou, est concerné également par un projet, déjà attribué à une entreprise, qui se rapporte au revêtement en gazon synthétique d’un terrain combiné, situé dans cette localité. Cette aire de sports de proximité verra aussi l'installation d'une clôture pour sa protection. Le budget consacré à cet effet est de l'ordre de plus de 6,67 millions de dinars pour un délai de réalisation de 6 mois.

S. Y.