Les familles relogées à la rentrée sociale

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le calvaire des 30 familles du quartier précaire Tiberakine, dans la localité de Mellala, relevant de la municipalité d'Oued Ghir, prendra fin bientôt.

Cette bonne nouvelle, qui réjouira certainement les habitants de ce quartier, nous a été confirmée par le P/APC d'Oued Ghir, Yacine Ramdani. «J'informe les trente familles résidentes au quartier Tiberakine de Mellala, que leur recasement dans des logements neufs et décents interviendra durant la rentrée sociale prochaine. Ces familles seront relogées au chef-lieu communal, dans des logements réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du logement précaire RHP», a annoncé notre interlocuteur. Dépourvus des commodités essentielles pour une vie décente, les habitants de Tiberakine ne peuvent que se réjouir d'une telle nouvelle. L'édile communal a souligné, par ailleurs, que les habitations précaires, se trouvant au quartier Tiberakine seront détruites après l'opération de relogement, et l'assiette foncière sera récupérée par l'APC pour y construire un groupe scolaire au bénéfice des citoyens de la localité de Mellala. «Nous avons besoin d'autres établissements scolaires pour répondre aux besoins croissants exprimés en matière de scolarité des enfants de la région. Voila pourquoi nous avons pensé à réaliser un groupe scolaire au niveau de l'assiette foncière, qui sera récupérée après cette opération de recasement», a affirmé le P/APC d'Oued Ghir. A noter que la commune d'Oued Ghir avait bénéficié d'un programme de 100 logements RHP, dont les travaux de construction, lancés il y a plus de trois ans, sont en voie d'achèvement.

Boualem S.