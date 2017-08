Le projet budgétisé

Par DDK | Il ya 20 minutes | 51 lecture(s)

La commune d'Ath Mellikèche, située à 85 km au Sud-ouest de Béjaïa, accuse un manque criant en matière de structures de jeunesse et de culture, ce qui se répercute négativement sur la vie quotidienne de la masse juvénile de cette localité, perchée sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura. Actuellement, il est enregistré des projets de réalisation d'équipements publics au profit de certains villages seulement, à l'instar de la localité Taghalat, où il est projeté la construction d'un foyer de jeunes. Cependant, le projet n'a pas encore démarré, apprend-t-on de sources locales. Un autre projet d'érection d'une maison de jeunes, au lieu-dit Talmast Taga est envisagé par l'APC, et les procédures administratives «sont engagées», nous dit-t-on. Néanmoins, une autre bonne nouvelle vient de soulager les jeunes de la localité, surtout les élèves et les étudiants, car directement concernés. En effet, il s'agit de l'octroi par décision signée par les autorités de wilaya d'une enveloppe budgétaire, dont le montant n'a pas été communiqué, et ce, dans l'optique de construire une bibliothèque et une salle de lecture. Ce projet, indiquent nos sources, est financé dans le cadre du fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales. Interrogé à ce sujet, un jeune, étudiant de son état de la localité Agouni Ogueroiz, chef-lieu communal d'Ath Mellikèche, a livré son opinion en affirmant: «ma foi, tous les projets qui peuvent apporter un plus à notre commune sont les bienvenus. Le cas de la bibliothèque, comme vous le dites, est une bonne nouvelle surtout pour les élèves et les étudiants qui voudraient réviser leurs leçons dans un cadre agréable et loin de tous bruits et autres tracasseries. Maintenant, je me pose la question: est-ce que ce projet sera réalisé, ou il va traîner comme tous les autres?».

S. Y.