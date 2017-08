L’éclairage public renforcé

Par DDK | Il ya 1 heure | 148 lecture(s)

Dans le cadre de l’aménagement urbain et de l’amélioration du cadre de vie des citoyens, l’APC de Souk-Oufella a lancé, ces dernières semaines, une opération de renforcement de l’éclairage public, confiée à une entreprise spécialisée. Afin de sécuriser et d'éclairer des zones urbanisées, ainsi que certains îlots de villages, des points lumineux ont été installés. L'absence de cette commodité dans certains hameaux ou encore à proximité de certaines habitations isolées a longtemps été la hantise des villageois. Cependant, le circuit de l’alimentation de l’éclairage public vient d’être renforcé à plusieurs endroits, notamment sur l’axe principal de la RN 26 du village Takrietz, ainsi que le village de Laâzib Touazi. Les travaux sont toujours en cours, notamment à Takrietz. Pas moins d'une centaine de lampadaires sont installés en attendant leur mise en service, au grand bonheur des habitants. Notant que pour l’exercice 2017, l’exécutif communal a dégagé un budget conséquent, puisé dans les PCD, pour le renforcement de l’éclairage public, et ce, par l’implantation de nouveaux réverbères, s’ils n’existent pas, et de rajouter de nouvelles lampes à des pylônes électriques déjà existants. «On peut dire, maintenant, que l'éclairage public a atteint un taux de couverture très appréciable, d’autant plus que cette opération a touché plusieurs patelins de notre commune. La couverture en matière d'éclairage public est appréciable, comparée à celle existante auparavant», nous confie un élu de la commune. Désormais, les réverbères électriques répandront leurs lumières blanches à différents endroits, au grand bonheur des villageois.

Bachir Djaider