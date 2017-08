Des vacances pour les enfants démunis

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Le Croissant Rouge Algérien, bureau de Béjaïa, en collaboration avec la wilaya et l’association SOS femmes en détresse, organise une colonie de vacances au profit des enfants démunis. Le programme s’étale sur quatre sessions, dont l’objectif est de donner l’occasion au maximum d’enfants d’intégrer cette colonie de vacances. En effet, ils étaient plus de 170 enfants à s’inscrire et à prendre part à la première session qui a été installée à la plage de Saket. C’est dans un climat festif qu’a été clôturé la première session mardi soir. Un spectacle de clown, des pièces théâtrales et des chansons ont été présentés par les enfants. Aussi, des prix ont été distribués aux lauréats des concours de dessin et de culture générale, ainsi qu’aux enfants disciplinés. Or, ce qui a marqué l’évènement, c’était la joie dessinée sur les visages de ces enfants, qui avaient souhaité que ces vacances soient prolongées. Selon M. Bouzid Belkacem, près de 140 enfants feront partie de la deuxième session, qui démarrera aujourd’hui à 9h00, à partir du siège de wilaya du Croissant Rouge Algérien. Par ailleurs, le président n’a pas omis de remercier monsieur le wali de la wilaya de Béjaïa, pour sa contribution et collaboration à la réussite de cette action humanitaire.

Mechmeche S.