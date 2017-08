Des voleurs de bétail sévissent à Boumelal

Par DDK | Il ya 1 heure | 214 lecture(s)

En l’espace d’une semaine, deux cas de vol de bétail ont été signalés dans la commune de Chemini.

Dans cette région, les propriétaires d’ovins ont été victimes de vol de leurs bêtes, notamment ces derniers jours. Le forfait a touché deux paysans du même village, en l’occurrence Boumelal, une bourgade située en contrebas de la commune de Chemini. Les troupeaux ciblés sont ceux des étables se trouvant à la lisière du village, loin des habitations. Les malfaiteurs ont forcément sévi dans la nuit, d’autant plus que l’isolement des bâtiments, où sont logés les troupeaux n’a guère inquiété lesdits voleurs. «Nous n’avons jamais enregistré ce genre de vol dans notre village, ni même dans notre commune. C’est un fait rarissime que nous redoutons à un plus haut degré», déclare un éleveur du village Boumelal. Les villageois se trouvent ainsi contraints de monter des gardes pour empêcher que les voleurs ne commettent de nouveau leurs forfaits. Les dépôts de plaintes des victimes auprès des services de sécurité, et les enquêtes enclenchées pour mettre la main sur ce réseau de voleurs n'ont pas encore aboutis à grand-chose. «Pour déplacer les bêtes, il faut des véhicules. En plus, il n'y a que deux accès pour les voleurs, en l'occurrence la route reliant Boumelal à Takrietz et celle de Zountar vers Takrietz. Les éleveurs déplorent aussi le manque de contrôle au niveau des marchés du bétail où se vendent des bêtes volées. Les éleveurs n'ont d’autres choix que de prendre en charge eux-mêmes la sécurisation de leur cheptel.

Bachir Djaider