Tournois de foot inter-villages pour briser la routine

Par DDK | Il ya 36 minutes | 72 lecture(s)

C’est dans une ambiance bon enfant que se déroulent les tournois de football inter-villages, organisés aux quatre coins de la wilaya de Bgayet. La saison estivale est une période par excellence pour l’organisation de ces joutes footballistiques. C'est le cas aux villages d’Ayaten, dans la commune de Souk-Oufella, Sidi-Yahia, du côté de Chemini, Tinebdar… des localités rurales qui n’ont d’autres loisirs que le ballon rond. De jeunes sportifs volontaires se sont, ainsi, mobilisés pour organiser ces rendez-vous. En l'absence de structures de loisir et de détente dans ces localités isolées, les villageois vivent, en ces jours de grande chaleur, au rythme de tournois de football opposant des dizaines de clubs amateurs formés à l'occasion, pour rompre avec la routine et renouer avec la pratique sportive en cette période de vacances. À Tinebdar, c’est une association locale, Tamusni Tinebdar qui a pris les devants pour y organiser un tournoi réunissant une ribambelle de villages de la commune éponyme et des communes voisines. Ces derniers jours, la priorité est donnée aux «inter-villages», une compétition autrement plus importante, organisée par les jeunes des communes voisines dotées de terrains de football. Les participants qui ont affûté leurs armes auparavant se préparent à brandir le trophée, composé généralement de tenues et d'un ballon. Ainsi, toute une cohorte de supporters bruyants suit chaque soir leurs favoris. Le tournoi qui se tient au stade communal Tizi n ccix de Tinebdar rassemble 16 équipes représentant autant de villages. En dépit du manque de moyens, des jeunes ne ménagent aucun effort, pour mettre sur pied des joutes sportives en mesure d'occuper la classe juvénile. Cela devient une sorte de loisir pour les villageois, notamment dans les communes déshéritées et éloignées. Ainsi donc, à défaut d'infrastructures d'occupation, les jeunes s'organisent de manière à essayer de créer de l’animation dans les contrées lointaines de la Kabylie profonde. Cela étant, tout commence par de simples préparatifs allant de la collecte des frais de participation jusqu'à l'achat des ballons et autres matériels nécessaires pour les rencontres, étant donné que, dans la quasi-totalité des cas, les organisateurs ne bénéficient pas de subventions de l'État. Ce genre de rencontre vise à réunir les jeunes autour du sport roi, afin de leur offrir des moments de détente et de joie. Des centaines de jeunes se déplacent à chaque rencontre, pour regarder allègrement entre amis des rencontres inter-villages, où le show est assuré dans une ambiance chaude et euphorique. «Ce tournoi de football inter-villages se veut aussi un hommage à Hamidouche Madjid, Larbes Amine et Aouali Bahi. Le coup de starter a été donné le 25 juillet 2017 au stade communal», dira un membre de l’association Tamusni Tinebdar. Et d’ajouter : «Il est non seulement question de briser la routine et d'animer, un tant soit peu, ces longues journées d'été, mais aussi de permettre aux joueurs de montrer leurs talents et de se faire connaître auprès des clubs de la région».

Bachir Djaider