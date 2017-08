Vers la création d’une 2e ZAC

Par DDK | Il ya 25 minutes | 79 lecture(s)

Une 2e zone d’activité est sur le point de voir le jour à Seddouk. D’après M. Djamel Tigrine, le premier magistrat de la commune qui nous a donné l’information, le processus de création de ce nouveau pôle d’activité est déjà enclenché.

«Le permis de lotir est en voie de finalisation. Le dossier est à présent au niveau des services de la direction de l’urbanisme pour approbation», informe l’édile communal. Le maire nous a fait savoir que le site de cette nouvelle ZAC, est localisé à l’extrême ouest de la commune. Le terrain, confie-t-il, est d’une superficie de 30 hectares et relève du domaine privé de l’Etat. Il occupe une position très avantageuse, souligne-t-il, dans la mesure où il est situé à quelques encablures de la pénétrante autoroutière, et non loin du site de Mlakou, abritant les vestiges de l’antique Petra. Selon le maire, bien des candidats à l’investissement, ont d’ores et déjà manifesté leur intention d’y faire fructifier leur capital, à l’image d’un groupe qui a pignon sur rue dans le domaine de la grande distribution et de l’hôtellerie. «Cette ZAC sera un ballon d’oxygène pour notre commune. Elle nous aidera à renflouer nos caisses et à faire repartir le train du développement», dira l’édile communal.Cette opportunité de second souffle pour la région, se présente au moment où la vieille ZAC de Mizab fait l’objet d’une vaste opération de réhabilitation et de mise à niveau. Pour peu qu’ils soient judicieusement exploités et mis à profit, ces deux pôles d’activité sont autant de promesses de richesse. Des gisements d’avenir, sur lesquels pourraient reposer tous les espoirs du développement local.

N. M.