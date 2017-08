De l'aménagement au profit de plusieurs écoles !

Par DDK | Il ya 25 minutes | 54 lecture(s)

Dans la commune d'Amizour, située à 25 km de Béjaïa, certaines écoles primaires enregistrent des carences structurelles en sus de leur vétusté. Et dans l'optique de remédier à cette situation, les autorités communales projettent quelques opérations d'aménagement, en vue d'apporter les correctifs qui s'imposent. Ainsi, profitant des vacances scolaires, l'APC compte réaliser des travaux de réhabilitation dans plusieurs écoles. Deux établissements scolaires sont concernés par une opération de réalisation de blocs sanitaires au profit des élèves. Il s'agit respectivement des écoles "Les 3 martyrs", sise au chef-lieu, et celle du village Kitoun, tandis que l'école Bouker d'Amizour sera concernée par la réfection des sanitaires ainsi que l'aménagement d'un bloc administratif. Dans le même sillage, les écoles primaires des localités Laïfa, Afra et Dehouche seront concernées par l'installation de préaux pour prémunir les élèves des lards du soleil et de la pluie. Les potaches au niveau de ces écoles ont souffert pendant des années des affres des aléas de la nature, à cause justement de l'absence de préaux protecteurs. Une solution leur sera donc "apportée sous peu". Par ailleurs, l'école primaire située à la cité de recasement au village Merdj Ouamane verra la réalisation des travaux de réfection de la toiture des locaux de l'administration. Pour la réalisation de ces opérations, des appels d'offres ont été lancés récemment par l'APC. «Espérons que les travaux seront engagés dans les plus brefs délais, car les vacances scolaires finiront dans un mois!», préconise un parent d'élève d'Amizour.

Syphax Y.