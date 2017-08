Par DDK | Il ya 26 minutes | 61 lecture(s)

Dans le cadre de la présente saison estivale, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Bejaïa organise des sorties dans les plages et les lieux touristiques, dans l’objectif de préserver la sécurité des citoyens et leurs biens. Selon le commandant du groupement de la wilaya de Béjaïa, Charabi Sofiane, «dans le cadre des missions principales de la Gendarmerie nationale, qui consistent en la protection du citoyen et de ses biens, un programme spécial a été tracé dans ce sens». Ce dernier vise, en effet, la protection du citoyen et de ses biens en général et des estivants en particulier. Des brigades fixes et mobiles se sont, ainsi, mobilisées en vue de sécuriser les réseaux routiers, assurer la protection des usagers de la route et les lieux touristiques, tels que les forêts et les plages. Le slogan retenu pour cette compagne est «La Gendarmerie nationale vous accompagne pour des vacances sans accidents». Selon les estivants rencontrés au Cap Carbon, la ville de Béjaïa est leur destination privilégiée non seulement pour la beauté les lieux touristiques qu’elle offre, mais aussi pour la sécurité qu’ils y trouvent. A souligner que, contrairement aux autres wilayas, Béjaïa est la seule où l’on peut voir des estivants dormir, quiets, en plein air, le risque de se faire agresser ou voler étant mince, estime-t-on.

Mechmeche Salima