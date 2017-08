En mémoire de quatre disparus

Par DDK | Il ya 26 minutes | 55 lecture(s)

La cellule communale de l’association «football sans violence» a réussi à organiser un tournoi de football en mémoire de quatre personnes disparues de la commune de Darguina. Ce tournoi, qui a commencé au début juillet et qui a pris fin le jeudi 03 août dernier, a vu la participation de dix-sept équipes, représentant toutes les localités de la commune de Darguina. Selon le délégué de la section M. Saidj Laid, «c’est grâce à la volonté des jeunes de la section, à quelques entrepreneurs et commerçants de la région que l’organisation de ce tournoi a été rendue possible». Ce tournoi a tenu toutes ses promesses, puisqu’aucun incident n’est venu emmailler son déroulement. Durant toutes les rencontres qu’a connues ce tournoi, le slogan ‘‘Football sans violence’’ s’est magnifiquement traduit sur le terrain. D’après les organisateurs et les observateurs, cela fait longtemps qu’un tournoi de foot n’avait pas réussi à aller jusqu’au bout, puisque les précédents ont tous ou presque, connus des incidents et furent arrêtés avant terme. «D’abord, c’est pour honorer la mémoire des disparus qui étaient pour nous des amis et des parents que nous avons décidé, moi et mes camarades de la cellule, d’organiser ce tournoi. Aussi, c’est pour offrir des moments de détente et de plaisir à des centaines de jeunes, dans une région où les occasions de se distraire manquent cruellement. Sans oublier le challenge de réussir à organiser un tournoi inter-quartiers dans la joie et la bonne humeur», a tenu à préciser le délégué de la section. Pour la finale qui s’est jouée jeudi passée, la rencontre avait opposé l’équipe de la cité Saadane à celle d’Akabaw. Le public composé principalement de jeunes a été gratifié de magnifiques séquences de jeu dans un grand esprit de fair-play. Cinq buts ont été marqués durant la confrontation qui a vu l’équipe de Saadane rafler le trophée. La remise de médailles et de cadeaux s’est déroulée en présence des autorités locales, qui ont tenu à être là pour encourager ces jeunes à poursuivre leurs efforts pour asseoir une nouvelle dynamique dans la société, à savoir la confrontation saine et sans violence. Beaucoup de cadeaux ont été offerts aux joueurs des deux équipes finalistes. Les familles des défunts ont été eux aussi honorées et ont reçu des cadeaux et des souvenirs, une façon de leur dire que toute la commune partage leur peine.

En marge de cette finale, l’association Oxy-jeunes a saisi l’occasion pour sensibiliser cette jeunesse sur l’importance de la protection de l’environnement, et surtout contre les incendies et feux de forêts qui ont étouffé cette région, à l’instar de toute la Kabylie depuis plus d’une semaine ; et qui ont causé des pertes considérables à la flore et à la faune, sans oublier les dégâts humains et matériels. Pour continuer sur sa lancée, le mouvement associatif de Darguina, par l’entremise de l’association «Iswi N’Iderguinen», a pris l’initiative, dans le cadre de la célébration du congrès de la Soummam, d’organiser un tournoi de beach-volley au niveau de la plage de Lota à Souk-el-Tenine, du 10 au 20 du mois en cours.

Saïd M.