Le lycée Taos Amrouche récompense ses meilleurs élèves

«Après l’effort vient le réconfort». Les élèves les plus méritants du lycée Taos Amrouche de Sidi-Aïch ont été récompensés samedi dernier. La communauté éducative dudit établissement scolaire, de concert avec l’association des parents d’élèves ont organisé une cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves, ainsi qu’aux lauréats du baccalauréat session 2016-2017. C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulée la cérémonie de remise de prix, sous les applaudissements chaleureux d’une nombreuse assistance. Cette cérémonie, désormais coutumière, vient ainsi récompenser les meilleures élèves qui, durant toute l’année scolaire ont travaillé d'arrache-pied pour se hisser à un niveau supérieur, et aussi ceux ayant obtenu le fameux sésame, le Bac. «Nous remercions vivement les enseignants pour leurs efforts, qui ont largement contribué à cette réussite que connaît cet établissement scolaire», nous dira un parent d’une élève récompensée, venu assister à la cérémonie de remise des prix. Les élèves honorés accompagnés de leurs parents ont énormément apprécié ce geste de reconnaissance pour le travail fourni durant l'année scolaire. La cérémonie a été ponctuée par la remise de prix symboliques, visant en filigrane à les encourager pour de nouveaux exploits. Classé premier à l’échelle de la wilaya de Béjaïa en termes de résultat au baccalauréat, le lycée Taos Amrouche s’est distingué par un taux de réussite de 84 %. Un chiffre qui reflète amplement l’abnégation et le sérieux qui règne dans cet établissement, devenu une référence et un modèle à l’échelle de la wilaya. Une réputation que le lycée tente de garder jalousement, d’autant plus que le fruit est souvent au rendez-vous. «Le staff encadreur et les enseignants tentent vaille que vaille d’offrir un meilleur encadrement aux potaches, tout en leur assurant les meilleures conditions. Tous ses efforts se voient récompensés par les résultats réalisés qui honorent notre établissement et nos élèves», dira un enseignant du lycée Taos Amrouche.

Bachir Djaider